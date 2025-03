DEL: Düsseldorf siegt - Berlin festigt Rang zwei

Die Düsseldorfer EG hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen wichtigen Sieg eingefahren. Der abstiegsbedrohte Traditionsklub gewann am drittletzten Spieltag gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0) nach Verlängerung und vergrößerte damit seinen Vorsprung auf das Schlusslicht Augsburger Panther vorübergehend auf drei Punkte.

Topscorer Brendan O'Donnell schoss die DEG, die im Schlussdrittel eine 3:1-Führung verspielte, in der Overtime zum Sieg. Augsburg könnte am Nachmittag (16.30 Uhr/MagentaSport) mit einem Sieg gegen die Kölner Haie dank der besseren Tordifferenz an Düsseldorf vorbeiziehen. Am Dienstag steht das direkte Duell der beiden DEL-Gründungsmitglieder an. Nürnberg ist dagegen nun mindestens für die Vor-Play-offs qualifiziert.

Die Eisbären Berlin sind nach dem 6:3 (3:1, 1:1, 2:1) gegen die Grizzlys Wolfsburg nicht mehr vom zweiten Platz zu verdrängen, damit sicherte sich der Meister auch das Heimspielrecht bis mindestens zur Halbfinalserie.

Nach sechs Siegen in Folge kassierte Spitzenreiter ERC Ingolstadt beim 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) bei den Löwen Frankfurt wieder eine Niederlage. Den Hauptrundensieg hatten sich die Panthers aber bereits zuvor gesichert.