DEL: Eisbären festigen Rangs eins

Mit dem Viertelfinalticket in der Tasche haben die Eisbären Berlin die Tabellenspitze in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefestigt. Das Team aus der Hauptstadt gewann am Mittwochabend bei den Kölner Haien 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) und steht mit nun 96 Punkten ganz oben. Die Fischtown Pinguins (92) liegen vier Punkte zurück, haben allerdings noch zwei Spiele weniger absolviert.

Berlin hat schon seit dem vergangenen Wochenende einen der ersten sechs Plätze der DEL sicher, die Eisbären werden damit nicht den Umweg über die Vor-Play-offs nehmen müssen. Dieser ist für Köln indes am Mittwoch wieder wahrscheinlicher geworden.

Nach der Niederlage gegen Berlin bleiben die Haie (73 Punkte) Siebter, zudem gewann ein direkter Konkurrent: Die Grizzlys Wolfsburg (78) setzten sich gegen die Düsseldorfer EG mit 9:4 (4:3, 4:1, 1:0) durch und kletterten auf Rang fünf. Chris Wilkie traf dreifach für die Wolfsburger, Peter Mueller und Darren Archibald trugen jeweils mit einem Doppelpack zum deutlichen Sieg bei.

Düsseldorf (55) kommt dagegen auch den Rängen für die Vor-Play-offs nicht näher. Die DEG hat als Elfter vier Zähler Rückstand auf Rang zehn, den die Nürnberg Ice Tigers innehaben.