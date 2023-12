DEL: Eisbären legen vor

Anzeige

Die Eisbären Berlin haben sich mit einem Erfolg am zweiten Weihnachtstag vorerst an die Tabellenspitze der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geschoben. Der Rekordmeister holte durch ein 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) gegen die Grizzlys Wolfsburg den bereits achten Sieg aus den vergangenen neun Spielen, kann im Verlauf des Dienstags aber noch von den Fischtown Pinguins Bremerhaven wieder abgelöst werden.

In Berlin fielen alle Treffer im zweiten Drittel: Tobias Eder (29.) und der Kanadier Jaedon Descheneau (37.) trafen für den Hauptstadt-Klub. Der zwischenzeitliche Ausgleich von Gerrit Fauser (30.) war für die Niedersachsen zu wenig.

Die Adler Mannheim kassierten am 31. Spieltag durch ein 3:5 (2:1, 0:0, 1:4) gegen die Schwenninger Wild Wings dagegen einen Rückschlag im Kampf um die Play-off-Plätze, die direkt zur Teilnahme am Viertelfinale berechtigen. Die Kölner Haie legten gegen die Löwen Frankfurt wie Schwenningen durch ein starkes Schlussdrittel eine echte Aufholjagd hin: Durch das 4:3 (0:0, 1:3, 3:0) sammelten die Domstädter auch viel Selbstbewusstsein für das Rheinderby gegen die Düsseldorfer EG am Donnerstag (19.30 Uhr/MagentaSport).