DEL-Finale in weiter Ferne: Straubing hofft auf mehr "Glück"

0:3 zurück, das Finale in weiter Ferne - doch die Straubing Tigers denken in den Play-offs um die Meisterschaft der Deutschen Eishockey Liga (DEL) noch lange nicht ans Aufgeben. "Wir waren in jedem Spiel genauso gut, wenn nicht sogar besser. Irgendwann muss sich das Glück auch mal drehen", sagte Straubings Center Tim Brunnhuber bei MagentaSport. Durch das 2:3 am Freitagabend bei den Eisbären Berlin dürfen die Tigers in der Best-of-seven-Serie keine Fehler mehr machen.

"Ich glaube, das gab es noch nie, dass ein Team das nochmal aufgeholt hat", sagte Brunnhuber. Es könne aber auch 3:0 für Straubing stehen. Das sieht man bei den Eisbären offenbar auch so. "Wir schätzen uns glücklich", sagte Berlins Manuel Wiederer. Die Liga sei sehr ausgeglichen: "Jedes Team ist sehr stark."

Die Eisbären haben nun vier Matchbälle - bereits am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport) könnte der Rekordmeister in Straubing alles klarmachen. Sollte es in Niederbayern nicht gelingen, hätte Berlin anschließend vor eigenem Publikum die Möglichkeit, nach der völlig verkorksten Vorsaison den Endspiel-Einzug zu sichern.