DEL: Haie in den Vor-Play-offs zunächst auswärts gefordert

Karneval statt Eishockey: Weil ihre Heimstätte belegt ist, sind die Kölner Haie zum Auftakt der Vor-Play-offs in der DEL zunächst auswärts gefordert. Wie die Rheinländer am Montag mitteilten, sei der Spielrhythmus in Absprache mit der Liga, den betroffenen Klubs und den Hallen-Betreibern gedreht worden. Der Grund: In der Lanxess-Arena werden am kommenden Wochenende die deutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport ausgetragen.

Das Team von Trainer Uwe Krupp ist daher am Sonntag zunächst auswärts gefordert, ehe die Haie im Kampf um das Viertelfinale bis zu zweimal vor heimischer Kulisse antreten. Gegner ist entweder der ERC Ingolstadt, der Vizemeister der Vorsaison, oder die Auswahl der Nürnberg Ice Tigers. Die erste Mannschaft, die zwei Spiele gewinnt, zieht in die Runde der letzten acht ein.