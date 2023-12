DEL jagt Zuschauerrekord: "Populär wie lange nicht"

Anzeige

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) ist in ihrer 30. Saison auf Rekordkurs. In der ersten Hälfte der Hauptrunde kamen im Schnitt 6801 Fans pro Spiel in die Arenen, ein Plus von mehr als zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr (6094). Die Bestmarke stammt aus der Spielzeit 2015/16, damals lag die Zahl zum Ende der Hauptrunde bei 6647.

"Die Zahlen belegen eindrucksvoll: Eishockey ist in Deutschland populär wie lange nicht", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke: "Die PENNY DEL und ihre Klubs können sich 30 Jahre nach Liga-Gründung über wachsende Beliebtheit freuen."

Hinter dem Fußball ist die DEL die Profi-Liga in Deutschland mit den meisten Zuschauern pro Spiel. 13 von 14 Klubs steigerten ihre Zahlen im Vergleich zur vergangenen Saison, nur Schlusslicht Iserlohn Roosters verzeichnete eine Abnahme.

Die größten Steigerungen erzielten die Straubing Tigers (+23 Prozent) und die Eisbären Berlin (+22). Vorn liegen im Schnitt die Kölner Haie mit 16.672 Besuchern, es folgen Berlin (13.721) sowie Adler Mannheim (10.608).