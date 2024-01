DEL: Pinguins patzen - Eisbären werden abgeschossen

Anzeige

Tabellenführer Fischtown Pinguins Bremerhaven ist in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestrauchelt - und liegt trotzdem nun schon vier Punkte vor Verfolger Eisbären Berlin. Die Bremerhavener verloren am 37. Spieltag gegen die zuvor viermal in Serie geschlagenen Kölner Haie nach Verlängerung mit 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1), doch die Hauptstädter gingen beim Tabellendritten Straubing Tigers nach einem desaströsen Schlussdrittel mit 2:6 (2:1, 0:2, 0:3) unter.

Titelverteidiger Red Bull München musste sich bei den Nürnberg Ice Tigers mit 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) geschlagen geben und verpasste es damit, näher an die Spitzengruppe heranzurücken.

Keine Bewegung gab es auch auf den letzten drei Tabellenplätzen. Schlusslicht Iserlohn Roosters unterlag Adler Mannheim mit 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) und erlitt nach vier Siegen nacheinander wieder einen Rückschlag. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf den Vorletzten Düsseldorfer EG, der bei den Schwenninger Wild Wings ein 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) kassierte. Zwölfter bleiben die Augsburger Panther nach dem 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) bei den Grizzlys Wolfsburg.

Der Kanadier Jason Bast (40.) erzielte in Bremerhaven die Gästeführung, die Jan Urbas 117 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit ausglich. Nach 3:24 Minuten der Verlängerung entschied Justin Schütz die Partie für Köln.

Die Eisbären kassierten bei den Tigers im dritten Drittel in nicht einmal sechs Minuten drei Gegentreffer, für Straubing trafen Michael Clarke (10., 40.) und Marcel Brandt (24., 29.) doppelt.