Deutsche Eishockey-Liga Live bei joyn

DEL 2025/26 live verfolgen: Adler Mannheim – Augsburger Panther - Topspiele im  Joyn-Stream

  • Aktualisiert: 02.12.2025
  • 16:27 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Als Titelverteidiger gehen die Eisbären Berlin in die neue DEL-Spielzeit, die 32. Spielzeit der Wettbewerbs-Historie.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der DEL im kostenlosen Livestream verfolgen.

Hayden Shaw (Adler Mannheim, 82) Daniel Fischbuch (Iserlohn Roosters, 71), GER, Iserlohn Roosters vs. Adler Mannheim, Eishockey, Penny-DEL, 21. Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 23.11.2025, GER, Iserl...

Adler Mannheim – Augsburger Panther: DEL am 07.12. ab 16:15 Uhr im Livestream auf Joyn

Verfolge ausgewählte Spiele der DEL im Livestream auf Joyn.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL).

DEL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welches Spiel wird übertragen?

  • Begegnung: Adler Mannheim – Augsburger Panther
  • Wettbewerb: Deutsche Eishockey Liga
  • Datum und Uhrzeit: 07. Dezember 2025; 16:30 Uhr
  • Spielort: SAP-Arena, Mannheim

DEL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

In der DEL-Saison 2025/26 sind 14 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Deutschen Eishockey-Liga über Joyn im Livestream zu sehen sein.

Das Wichtigste zur DEL in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im auf Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der DEL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen. DF1 zeigt jeden Sonntag eine Partie ab 16:30 Uhr im Free-TV.

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es alle Partien im Livestream bei Magenta Sport. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

News und Videos zur DEL
Gerry Fleming soll Dresden retten
News

DEL: Schlusslicht Dresden holt Fleming als Trainer

  • 01.12.2025
  • 14:03 Uhr
24.DEL-Spieltag: Eisbären Berlin gegen Kölner Haie
News

DEL: Kölner Sieg im Shootout beim Meister

  • 30.11.2025
  • 21:10 Uhr
Schlusslicht Dresden verlangt Ligaprimus Ingolstadt alles ab
News

DEL: Ingolstadt müht sich gegen Schlusslicht Dresden zum Sieg

  • 28.11.2025
  • 22:21 Uhr
Zwangspause für Markus Eisenschmid
News

DEL: Eisenschmid fehlt München mehrere Wochen

  • 28.11.2025
  • 11:48 Uhr
Gefeuert: Niklas Sundblad
News

DEL: Aufsteiger Dresden feuert Trainer und Sportchef

  • 27.11.2025
  • 13:00 Uhr
Keating bejubelt seinen Treffer
News

DEL: Ingolstadt neuer Spitzenreiter - Iserlohn beendet Flaute

  • 26.11.2025
  • 22:08 Uhr
Patrick Hager (l.) im Duell mit Marcel Brandt
News

DEL: Straubing verliert erneut - Köln siegt im Klassiker

  • 25.11.2025
  • 22:16 Uhr
Knieveletzung stoppt Ty Ronning
News

Eisbären weiter im Pech: Auch Ronning fällt aus

  • 25.11.2025
  • 16:10 Uhr
Zwangspause für Mathias Niederberger
News

Red Bull München wochenlang ohne Niederberger

  • 25.11.2025
  • 10:13 Uhr
Konsterniert: Tigers-Coach Craig Woodcroft
News

DEL: Spitzenreiter Straubing außer Tritt

  • 23.11.2025
  • 20:25 Uhr