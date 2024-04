Eishockey: Ingolstadt verpflichtet Top-Torjäger Sheen

Anzeige

Der ERC Ingolstadt holt den früheren Torschützenkönig Riley Sheen zurück in die Deutsche Eishockey Liga (DEL). Der 29 Jahre alte Kanadier, der in der Saison 2021/22 für die Bietigheim Steelers 40 Tore erzielt hatte, unterschrieb einen Einjahresvertrag bei den Oberbayern. Sheen war zuletzt in Schweden für Rögle BK und in der Schweiz für den EV Zug aufgelaufen.

"Wir erhoffen uns natürlich, dass wir mit Rileys Verpflichtung unsere Torproduktion ankurbeln können. Er ist ein ausgewiesener Torjäger, kennt die Liga und hat seine Qualitäten nicht nur während seiner eindrucksvollen ersten DEL-Saison unter Beweis gestellt", sagte Sportdirektor Tim Regan, der sich "eine Verstärkung für unser Powerplay" verspricht.

Sheen ist in seiner Karriere weit gereist. Bevor er im Sommer 2020 nach Bietigheim wechselte und als einer der Leistungsträger mit den Schwaben den Aufstieg in die DEL perfekt machte, hatte er seine Profi-Karriere bei OGR Peking in China begonnen. Ausgebildet wurde Sheen in diversen nordamerikanischen Nachwuchs- und Universitätsligen.

"Ich kenne Ingolstadt noch als Gegner. Sie waren schon während meiner ersten DEL-Saison ein starkes Team, das schnelles Eishockey gespielt hat", sagte Sheen, der 2022 als "Spieler der Saison" ausgezeichnet worden war: "Ich will meine ganze Energie ins Spiel bringen, meine offensiven Instinkte ausspielen und in jedem Spiel alles reinwerfen."