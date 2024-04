Nach drei Jahren: Holzer verlässt Adler Mannheim

Anzeige

Nach drei Jahren verlässt der frühere NHL-Profi Korbinian Holzer die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der Klub und der Verteidiger haben sich laut Mitteilung vom Dienstag "dazu entschieden, die gemeinsame Zusammenarbeit zu beenden". Der heute 36-Jährige war 2021 vom russischen KHL-Verein Awtomobilist Jekaterinburg zu den Kurpfälzern gewechselt, nach Medienberichten haben die Kölner Haie Interesse an seiner Verpflichtung.

"Ich bin mit dem Ziel nach Mannheim gekommen, so viele Titel wie möglich zu holen. Wir sind durch einige Höhen und Tiefen gegangen, haben sehr viel erlebt. Das Potenzial für eine Meisterschaft war immer da, leider hat es nie gereicht", sagte Holzer: "Für die Mannschaft, die Organisation, die Fans, die Stadt hätte ich gerne Titel eingefahren – das hat leider nicht funktioniert. Servus, hawedehre." Für die Adler bestritt Holzer 168 Pflichtspiele und verbuchte dabei 13 Treffer sowie 28 Vorlagen.

Cheftrainer und Manager Dallas Eakins verabschiedete sich mit lobenden Worten vom Routinier. "Korbinian ist genau das, was man sich von einem Anführer, von einem Mannschaftskameraden wünscht", sagte der Kanadier, Holzers Anspruch sei "hoch, wenn es um Team und Engagement geht".

Mannheim war Holzers erste Station in Deutschland nach der Rückkehr aus Nordamerika. In der NHL hatte der frühere deutsche Nationalspieler für die Toronto Maple Leafs, Anaheim Ducks und Nashville Predators gespielt. In den DEL-Play-offs scheiterten die Adler zuletzt im Viertelfinale an den Eisbären Berlin (1:4).