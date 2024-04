Wissmann: Berlin im DEL-Finale "noch lange nicht fertig"

Anzeige

Nach der Auftaktniederlage in der Finalserie war Vize-Weltmeister Kai Wissmann ein wenig angefressen. "Nach zehn Minuten haben wir gedacht: Oh ja, super, läuft ja. Wir wollten es ein bisschen zu schön machen", sagte der Kapitän der Eisbären Berlin nach dem 2:4 im ersten Play-off-Endspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Fischtown Pinguins bei MagentaSport.

Bereits nach sechs Minuten hatte der Rekordmeister durch Tore von Zach Boychuk und Leo Pföderl mit 2:0 geführt und den Finalneuling Bremerhaven gehörig aus dem Konzept gebracht. Doch Lukas Kälble (12.), Ross Mauermann (13.), Miha Verlic (30.) und Alex Friesen (36.) drehten das Spiel zugunsten der Gastgeber.

"Bremerhaven hat die Chancen genutzt, wir nicht. Wir sind sechs-, siebenmal alleine vor dem Tor. Machen wir die, führen wir 4:2 und nicht die", meinte der Verteidiger. Doch in der Best-of-seven-Serie sieht Wissmann weiter gute Chancen: "Wir wissen, dass wir noch lange nicht fertig sind." Bereits am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) geht es in Berlin weiter. Vier Siege sind zum Titelgewinn notwendig.