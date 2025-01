DEL: Berlin patzt - Siege für Düsseldorf und Augsburg

Die Eisbären Berlin haben im Kampf um die Spitze in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gepatzt. Der Meister verspielte am Sonntag beim Schlusslicht Düsseldorfer EG eine 2:0-Führung und verlor in der Verlängerung noch mit 2:3 (2:0, 0:0, 0:2, 0:1).