DEL: Berlin verliert Heimspiel gegen Bremerhaven

Meister Eisbären Berlin hat das Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am 38. Spieltag verloren und die zumindest vorläufige Tabellenführung verpasst. Das Team aus der Hauptstadt verlor gegen den drittplatzierten Viz Fischtown Pinguins Bremerhaven 3:4 (1:1, 0:2, 2:1) und bleibt Zweiter.

Der noch punktgleiche Spitzenreiter ERC Ingolstadt kann sich am Abend (19.15 Uhr/MagentaSport) gegen die Nürnberg Ice Tigers wieder etwas absetzen.

Eine Überraschung gelang der Düsseldorfer EG. Der bisherige Tabellenvorletzte gewann bei Ex-Meister Red Bull München 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) und holte erstmals in dieser Saison zwei Siege in Folge. Einen Heimsieg gab es dagegen in Straubing, die Tigers bezwangen die Löwen Frankfurt nach Verlängerung mit 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).