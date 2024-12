DEL: Haie trennen sich von Verteidiger Bailen

Die Kölner Haie haben den Vertrag mit Verteidiger Nick Bailen aufgelöst. Das teilte der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mit. Der Amerikaner war 2022 nach Köln gekommen und hatte 112 Spiele für die Haie absolviert. In der Saison 2022/23 wurde er als bester Verteidiger der DEL-Hauptrunde ausgezeichnet.

Bailen, der international zuletzt für Belarus spielte, wechselt mit sofortiger Wirkung nach Österreich und läuft dort künftig für die Graz 99ers in der ICE Hockey League auf. Sein Vertrag in Köln lief ursprünglich bis 2026. In dieser Saison stand er 13 Mal für die Haie auf dem Eis.