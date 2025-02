DEL: Ingolstadt siegt in Bremerhaven

Der ERC Ingolstadt hat das Ende seiner Siegesserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gut verdaut und schnell in die Erfolgsspur zurückgefunden. Zwei Tage nach dem 1:4 gegen die Kölner Haie setzte sich der Tabellenführer beim Vizemeister Fischtown Pinguins mit 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) durch und feierte den achten Sieg in den letzten neun Spielen.

Hinter Titelverteidiger Eisbären Berlin festigten die Adler Mannheim den dritten Platz. In Köln gewann das Team des früheren NHL-Trainers Dallas Eakins mit 7:4 (2:2, 3:2, 2:0) - zum sechsten Mal in den letzten sieben Partien. Die Straubing Tigers müssen dagegen um die Play-off-Teilnahme zittern. Mit 4:6 (1:1, 0:3, 3:2) bei den Löwen Frankfurt kassierten die Niederbayern die fünfte Pleite in Folge.

Austen Keating (10.) und Riley Sheen (25.) brachten Ingolstadt in Bremerhaven in Führung. Jan Urbas (38.) verkürzte, doch Wayne Simpson (41.) stellte zu Beginn des Schlussdrittels den alten Abstand wieder her.