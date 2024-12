DEL: Kölner Haie verlieren spät in Nürnberg

Die Kölner Haie haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand gegeben und die zweite Auswärtsniederlage in Folge kassiert. Bei den Nürnberg Ice Tigers verlor der KEC nach Verlängerung mit 2:3 (2:1, 0:0, 0:1, 0:1) und verpasste den Sprung auf Platz vier.

Zunächst hatte das Team des finnischen Trainers Kari Jalonen beim Tabellenzehnten einen frühen Rückstand zu verzeichnen. Roman Kechter traf per Abstauber (7.), doch Köln zeigte sich unbeeindruckt. Erst glich der Schwede Adam Almquist (11.) aus, dann besorgte Angreifer Louis-Marc Aubry (19.) die 2:1-Führung. Nach einem ausgeglichenen Mitteldrittel ohne Treffer glaubte Nürnberg weiter an Punkte.

"Wir brauchen einen Treffer in den ersten fünf Minuten", sagte Nürnbergs Will Graber vor dem letzten Drittel bei MagentaSport. Doch dieser gelang nicht - dafür besorgte er den Lucky Punch selbst (59.). In der siebten Verlängerung in Folge für Nürnberg ließ Evan Barratt die Ice Tigers jubeln.

Nürnberg bleibt auf Platz zehn. Die Haie befinden sich auf Platz sechs liegend in der Mitte der Saison dennoch auf Kurs für die direkte Qualifikation für die am 9. März beginnenden Play-offs.