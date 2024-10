DEL: Mannheim gewinnt Zehn-Tore-Spektakel

Ex-Meister Adler Mannheim hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach zwei Pleiten wieder in die Spur gefunden. Bei den Grizzlys Wolfsburg gewann das Team von Trainer Dallas Eakins ein torreiches Spiel mit 6:4 (1:1, 4:3, 1:0). Für Wolfsburg war es die fünfte Pleite in Folge.