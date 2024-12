Vertrag bis 2029: Eisbären binden MVP Pföderl

Die Eisbären Berlin setzen langfristig auf Nationalspieler Leo Pföderl. Der Meister hat den Vertrag mit dem Stürmer um vier weitere Jahre bis 2029 verlängert, das gab der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag bekannt. Pföderl, wertvollster Spieler (MVP) der Finalserie 2024, war zur Saison 2019/20 von den Nürnberg Ice Tigers nach Berlin gewechselt und hat mit dem Klub seitdem dreimal den Titel geholt.

"Er gehört zu den besten Stürmern der DEL und beweist seine Klasse auch in der laufenden Saison wieder einmal aufs Neue. Zudem ist er auch ein wichtiger Faktor in unserer Kabine und einer unserer Führungsspieler", sagte Sportdirektor Stephane Richer. In seiner bisherigen Laufbahn bestritt Pföderl 646 DEL-Partien und verbuchte dabei 240 Tore sowie 238 Assists. Mit der Nationalmannschaft gewann der 31-Jährige die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2018.

Wie die Eisbären außerdem mitteilten, hat sich Mitch Reinke in der Begegnung bei den Straubing Tigers am vergangenen Sonntag (4:3) eine Schulterverletzung zugezogen. Der US-Verteidiger fällt voraussichtlich bis Saisonende aus.