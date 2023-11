CHL: Ingolstadt und Mannheim droht Achtelfinal-Aus

Anzeige

Der deutsche Eishockey-Vizemeister ERC Ingolstadt und die Adler Mannheim stehen in den Play-offs der Champions Hockey League vor dem Aus. Ingolstadt verlor das Achtelfinal-Hinspiel gegen den schwedischen Meister Växjö Lakers um den langjährigen deutschen Nationalspieler Tobias Rieder in eigener Halle 1:4 (0:2, 1:2, 0:0).

Auch die in der Liga kriselnden Mannheimer kassierten bei den Rapperswil-Jona Lakers in der Schweiz eine 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)-Pleite. Die beiden DEL-Klubs gehen somit mit einer großen Hypothek in die entscheidenden Rückspiele am 21. November (Dienstag).

In Ingolstadt traf der frühere NHL-Profi Rieder in der vierten Minute zur Führung für die Schweden, Daniel Pietta konnte zwischenzeitlich auf 1:2 für den ERC verkürzen. Mannheim durfte in der Schweiz nach dem 1:1 durch Linden Vey auf eine gute Ausgangsposition für das zweite Duell hoffen, wurde dann aber dreimal kalt erwischt.

Der deutsche Meister Red Bull München empfängt als dritter Vertreter aus der DEL am Mittwoch (19.30 Uhr) Servette Genf.