DEB-Männer spielen zur WM-Vorbereitung gegen Slowakei

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet im Rahmen der Vorbereitung auf die WM 2026 einen Länderspiel-Doppelpack im April gegen die Slowakei. In Kaufbeuren und Augsburg tritt das Team von Bundestrainer Harold Kreis binnen zwei Tagen an, an beiden Terminen (23. und 25. April) sind auch die DEB-Frauen mit von der Partie.

Die deutschen Frauen eröffnen das Länderspiel-Doppel jeweils gegen die Schweiz. "Durch die erfolgreiche Austragung des Deutschland Cup wollten wir eine Fortsetzung des gemeinsamen Eishockey-Erlebnisses von Frauen und Männern umsetzen", begründete Christian Künast, Vorstand Sport des DEB, die Ansetzung. Die WM in der Schweiz wird vom 15. bis 31. Mai 2026 ausgetragen.