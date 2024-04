DEB-Team verliert, aber Kreis gewinnt "gute Erkenntnisse"

Anzeige

Die erste Niederlage in der WM-Vorbereitung hakte Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis schnell ab. "Es war kein gutes Ergebnis, aber wir haben gute Erkenntnisse gewonnen", sagte der 65-Jährige nach dem 0:3 des Vizeweltmeisters in Karlsbad gegen Tschechien, "wir haben manchmal zu sehr versucht, die spielerische Lösung zu suchen, anstatt die Scheibe tief zu spielen."

Noch ohne die Spieler der DEL-Halbfinalisten und die NHL-Profis gestaltete die deutsche Mannschaft das erste Testduell mit dem zwölfmaligen Weltmeister ab dem zweiten Drittel offen, kam auch zu Torchancen, allerdings fehlte die Durchschlagskraft.

"Das Tempo war hoch. Beide Mannschaften haben richtig Gas gegeben. Wir haben gut gekämpft und gut mitgehalten", meinte Torhüter Tobias Ancicka, der 22 Schüsse abwehrte, beim 0:1 ein bisschen Pech hatte: Der Kölner hatte den Puck mit seiner Stockhand abgedeckt, als ihn der Dreifachtorschütze David Tomasek über die Linie stocherte (13.). Beim zweiten Gegentreffer nutzten die Tschechen einen deutschen Wechselfehler (34.), beim 0:3 hatte Kreis Ancicka bereits vom Eis genommen (59.).

Im zweiten Duell am Samstag (17.10 Uhr/MagentaSport) erhält der Mannheimer Arno Tiefensee im Tor eine Chance. Zudem will Kreis mehr Zug zum Tor sehen: Wenn sein Team den Puck tief gespielt und dann foregecheckt habe, "hatten wir gute Situationen". Außerdem müsse man "im Powerplay mehr schießen". Insgesamt testet Kreis bis zum WM-Auftakt am 10. Mai gegen die Slowakei in Ostrava achtmal.