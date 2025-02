Eishockey: DEB-Frauen auf dem Weg Richtung Olympia

In einem Nervenspiel gegen Österreich hat das deutsche Eishockey-Nationalteam der Frauen den Grundstein für den Weg zu den Olympischen Spielen 2026 gelegt. Zum Auftakt des Qualifikationsturniers in Bremerhaven feierte die Auswahl von Bundestrainer Jeff MacLeod am Donnerstag gegen den Nachbarn ein 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Weitere Gegner sind bis Sonntag die Slowakei und Ungarn, der Turniersieger fährt nach Mailand. MagentaSport zeigt alle Spiele live.