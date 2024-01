Faeser fordert: Israels WM-Ausschluss muss rückgängig gemacht werden

Auch der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) äußerte sich klar zu dem Vorfall: "Wir sind bestürzt, dass es den israelischen Nationalmannschaften verwehrt bleibt, an den unmittelbar bevorstehenden Turnieren teilzunehmen."

Ein Ausschluss bedeute nichts anderes als eine Kapitulation vor dem Hass. Faeser forderte den IIHF auf, Transparenz zu schaffen und die Hintergründe "dieser falschen Entscheidung" offenzulegen: "Der Sport muss zeigen, dass er an der Seite der jüdischen Sportler steht."

Israelische Mannschaften dürfen vorerst nicht an Eishockey-Weltmeisterschaften teilnehmen. Das ruft Kritik aus der deutschen Politik hervor.

Der DEB setzt sich dafür ein, dass dieser Ausschluss eine einmalige Ausnahme bleibt und verspricht, weiterhin im Austausch mit allen Beteiligten zu stehen. "Für den DEB steht außer Frage, dass wir fest an der Seite Israels und des israelischen Verbandes stehen", so das Statement weiter.

Ist Israel-Ausschluss eine Rache Russlands?

Hintergründe für den Ausschluss werden ebenfalls diskutiert. Es gibt Vermutungen, dass die russische NHL-Legende Pawel Bure, der nun in der IIHF-Chefetage sitzt, möglicherweise Rache für den Rausschmiss der Russen sucht.

Russland und Belarus waren nach der Invasion in der Ukraine in fast allen Sportarten von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen worden.

Das Männer-Team Israels sollte in der niederklassigen Division II im April in Serbien unter anderem gegen die Vereinigten Arabischen Emirate antreten, während die Frauen im März in Estland bei der WM der Division III Spiele gegen Indonesien und Bosnien-Herzegowina geplant hatten.