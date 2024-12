Spengler Cup: Straubing Tigers beim Debüt im Finale

Die Straubing Tigers sind bei ihrer Premiere beim renommierten Spengler Cup ins Finale gestürmt. Der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) besiegte bei dem Einladungsturnier in Davos/Schweiz am Montag das Team Canada mit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) und spielt an Silvester (12.00 Uhr) um den Titel.