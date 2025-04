Vancouver siebter Klub: PWHL expandiert

Die nordamerikanische Professional Women's Hockey League (PWHL) expandiert. Wie die einzige Eishockey-Profiliga für Frauen mitteilte, kommt in Vancouver ein siebter Standort zur kommenden Saison 2025/26 hinzu. Es ist die erste Vergrößerung der PWHL seit dem Start im Jahr 2024 mit den Gründungsmitgliedern Boston, Minnesota, Montréal, New York, Ottawa und Toronto.

Einen Namenszusatz besitzt die Franchise noch nicht, dieser wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Die Klubfarben stehen dagegen fest: Vancouver wird in pazifik-blau und creme, also einem Beigeton, antreten. Mit Vancouver erreicht die PWHL erstmals die Westküste. Ab der nächsten Spielzeit ist Kanada damit in der Überzahl, wenn vier Teams aus dem Eishockey-Mutterland und nur drei aus den USA in der Liga spielen.

Wie Vancouver in den Draft am 24. Juni eingebunden sein wird, soll in den nächsten Wochen verkündet werden. Sollte die PWHL dem Vorbild der NHL folgen, könnte das Expansionsteam auch Spielerinnen anderer Mannschaften aus der Liga wählen - und damit womöglich auch eine Deutsche. In Torhüterin Sandra Abstreiter (Montréal) und Stürmerin Laura Kluge (Toronto) spielen derzeit zwei in der PWHL.