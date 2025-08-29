Vier-Nationen-Turnier: DEB-Frauen feiern zweiten Sieg

Die deutschen Eishockeyfrauen haben beim Vier-Nationen-Turnier im französischen Albertville den zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert. Nach dem 2:1 nach Penaltyschießen zum Auftakt in die Olympiasaison am Donnerstag gegen Japan bezwang das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod Ungarn deutlich mit 5:1 (3:0, 1:0, 1:1).