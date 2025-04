WM-Generalprobe: Mit sieben Eisbären, aber ohne Kapitän Müller

Mit sieben Berliner Meisterbären und drei weiteren Profis aus Übersee um Moritz Seider, aber ohne Kapitän Moritz Müller geht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in ihre WM-Generalprobe. Der Kölner Routinier, Olympiazweiter 2018 und Vizeweltmeister 2023, fehlt wegen seiner Schulterverletzung im 26-köpfigen Kader, den Bundestrainer Harold Kreis am Mittwoch bekanntgab.

Vom alten und neuen Titelträger Eisbären stoßen die Verteidiger Korbinian Geibel, Eric Mik und Jonas Müller sowie die Stürmer Marcel Noebels, Leo Pföderl, Frederik Tiffels und Manuel Wiederer zum deutschen Team, wie auch Chefcoach Serge Aubin als Co-Trainer - allerdings erst nach der Meisterfeier in Berlin am Donnerstag. Dann trifft auch Abwehrspieler Maksymilian Szuber (Tucson Roadrunners/AHL) direkt aus Nordamerika in Düsseldorf ein.

Bereits am Mittwochnachmittag reisten die Stürmer Dominik Kahun vom Schweizer Vizemeister HC Lausanne und Justin Schütz von den Kölner Haien an - ebenso wie Starverteidiger Seider (Detroit Red Wings) und Angreifer Lukas Reichel (Chicago Blackhawks) aus der NHL. Seit dem vergangenen Freitag trainierte Torhüter Mathias Niederberger, der seine Verletzung aus den Play-offs auskuriert hat, schon mit. Nicht mehr beim letzten WM-Test am Sonntag (17.00 Uhr/MagentaSport) gegen die USA dabei sind unter anderem die erfahrenen Münchner Dominik Bittner und Tobias Rieder.

"Wir haben wie erwartet nochmal einen größeren Umbruch im Kader, dabei haben wir auch die Erkenntnisse aus den ersten drei Vorbereitungsphasen mitgenommen", sagte Kreis, der neben Moritz Müller auch auf den verletzten Eisbären-Kapitän Kai Wissmann verzichten muss: "Wir sind überzeugt, eine starke Gruppe zusammen zu haben. Für uns ist wichtig, weiter als Einheit zusammenzuwachsen und vor allem unser Spiel und unser System zu verinnerlichen."

Am kommenden Montag tritt die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) die Reise nach Dänemark an, wo am Dienstag das erste Training im WM-Spielort Herning auf dem Programm steht. Bis dahin muss Kreis noch einen Verteidiger aussortieren. Womöglich verstärkt vor Ort auch NHL-Stürmer Tim Stützle, der mit den Ottawa Senators in den Play-offs in der Nacht zu Freitag scheitern könnte, das deutsche Team. "Noch spielt er. Sollte er ausscheiden, schauen wir weiter", sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast. Die WM beginnt am 10. Mai gegen Ungarn.

Das DEB-Aufgebot für die vierte Phase der WM-Vorbereitung:

Torhüter: Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Mathias Niederberger (Red Bull München), Arno Tiefensee (Adler Mannheim)

Verteidiger: Korbinian Geibel, Eric Mik, Jonas Müller (alle Eisbären Berlin), Leon Hüttl, Fabio Wagner (beide ERC Ingolstadt), Lukas Kälble (Adler Mannheim), Moritz Seider (Detroit Red Wings), Phillip Sinn (Red Bull Salzburg), Maksymilian Szuber (Tucson Roadrunners)

Stürmer: Alexander Ehl (Düsseldorfer EG), Yasin Ehliz, Patrick Hager, Maximilian Kastner (alle Red Bull München), Dominik Kahun (HC Lausanne), Marc Michaelis (Adler Mannheim), Marcel Noebels, Leo Pföderl, Frederik Tiffels, Manuel Wiederer (alle Eisbären Berlin), Lukas Reichel (Chicago Blackhawks), Joshua Samanski (Straubing Tigers), Justin Schütz (Kölner Haie), Wojciech Stachowiak (ERC Ingolstadt)