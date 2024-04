WM-Vorbereitung: Kahun und Michaelis stoßen zum DEB-Team

Anzeige

Die entthronten deutschen Meister von Red Bull München um Torhüter Mathias Niederberger bekommen noch eine Pause, dafür steigen die Schweiz-Legionäre Dominik Kahun und Marc Michaelis sowie die Straubinger Nationalspieler ein: Vor der zweiten Phase der WM-Vorbereitung hat Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis sein Aufgebot auf einigen Positionen umgestellt.

"Wir werden in der kommenden Woche weiter an der Struktur und dem Tempo arbeiten, genauso wie an taktischen Details", sagte Kreis. Neben dem Schweizer Sturmduo stoßen für die Länderspiele am Donnerstag (19.30 Uhr) in Kaufbeuren und am Samstag (17.00 Uhr/jeweils MagentaSport) in Augsburg gegen die Slowakei Torhüter Florian Bugl, Verteidiger Mario Zimmermann sowie die Angreifer Parker Tuomie und Joshua Samanski zum Team. Stammtorwart Niederberger und seine Münchner Vereinskollegen sind erst für die nächste Woche mit Spielen in Garmisch-Partenkirchen und Zell am See gegen Österreich vorgesehen.

In den letzten beiden Partien am 4. und 6. Mai gegen Frankreich sollen auch die Spieler der DEL-Finalisten Eisbären Berlin und Fischtown Pinguins sowie aus der NHL dabei sein. Die WM beginnt am 10. Mai in Ostrava gegen die Slowakei. Gestrichen hat Kreis nach den Tests gegen Tschechien (0:3, 2:4) Torhüter Niklas Treutle (Nürnberg) und die Stürmer Alexander Karachun (Schwenningen), Stefan Loibl (Mannheim und Julian Napravnik (Frankfurt).

Das Aufgebot des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) im Überblick:

Tor: Tobias Ancicka (Kölner Haie), Florian Bugl (Straubing Tigers), Arno Tiefensee (Adler Mannheim)

Verteidigung: Tobias Fohrler (HC Ambri Piotta/Schweiz), Leon Hüttl, Fabio Wagner (beide ERC Ingolstadt), Julius Karrer, Marcus Weber (beide Nürnberg Ice Tigers), Moritz Müller, Jan Luca Sennhenn (beide Kölner Haie), Colin Ugbekile (Iserlohn Roosters), Mario Zimmermann (Straubing Tigers)

Angriff: Alexander Ehl (Düsseldorfer EG), Daniel Fischbusch, Matthias Plachta (beide Adler Mannheim), Phil Hungerecker, Daniel Pfaffengut (beide Schwenninger Wild Wings), Dominik Kahun (SC Bern/Schweiz), Philipp Krauß, Wojciech Stachowiak (beide ERC Ingolstadt), Marc Michaelis (EV Zug/Schweiz), Joshua Samanski, Parker Tuomie (beide Straubing Tigers), Luis Schinko (Grizzlys Wolfsburg), Justin Schütz (Kölner Haie), Samuel Soramies (Augsburger Panther)