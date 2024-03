Auch ohne Draisaitl als Scorer: Oilers siegen wieder

Anzeige

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl ist in der NHL mit den Edmonton Oilers nach zwei Niederlagen in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Das Team aus Kanada gewann mit 4:0 gegen die Pittsburgh Penguins und hielt als Fünfter in der Western Conference den Anschluss an die Top vier. Draisaitl blieb in 20 Minuten Eiszeit ohne Scorerpunkt.

Draisaitls kongenialer Partner Connor McDavid glänzte hingegen einmal mehr, nach 68 Sekunden sorgte er für die Blitzführung des Favoriten und legte kurz darauf das 2:0 durch Mattias Ekholm auf. Darnell Nurse sorgte mit einem Doppelpack für die Entscheidung.