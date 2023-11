Auch ohne Stützle-Scorer: Ottawa feiert dritten Sieg in Serie

Anzeige

Der deutsche Eishockey-Youngster Tim Stützle hat mit seinen Ottawa Senators auch das zweite Spiel im Rahmen der Global Series der NHL gewonnen und damit den dritten Sieg in Serie eingefahren. Beim 2:1 gegen Minnesota Wild mussten die Senators in Stockholm allerdings über das Penaltyschießen gehen, bei dem auch Stützle antrat und vergab.

Stützle blieb nach fünf Punkten in den vergangenen zwei Partien und dem spektakulären Siegtreffer beim ersten Auftritt in Schweden am Donnerstag gegen Moritz Seider und die Detroit Red Wings diesmal ohne Torbeteiligung.

Nach einem chancenarmen ersten Drittel hatte Ottawa zunächst Glück, dass Minnesotas Marcus Johansson zu Beginn des zweiten Abschnitts die große Chance zur Führung per Penalty ausließ. Doch kurz danach machte es sein Teamkollege Marco Rossi (27.) besser und traf zum 1:0.

Für die Senators glich Erik Brännström (44.) aus. Im Penaltyschießen traf dann nur Josh Norris.

Lukas Reichel kommt mit seinen Chicago Blackhawks derweil weiter nicht in Fahrt. Im Kellerduell bei den Nashville Predators, die nun einen Sieg mehr auf dem Konto haben als Chicago, unterlagen die Blackhawks 2:4 und bleiben damit auf dem letzten Platz der Central Divison.

Jakow Trenin (13.), Gustav Nyquist (19.) und Cole Smith (37., 60.) besiegelten mit ihren Toren in Tennessee die dritte Blackhawks-Pleite in Folge. Philipp Kurashev (34.) und Tyler Johnson (53.) erzielten die Treffer der Gäste, Reichel blieb wie Stützle ohne Torbeteiligung.