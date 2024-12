Draisaitl-Doppelpack reicht nicht: Oilers verlieren erneut

Trotz eines Doppelpacks von Eishockey-Star Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der NHL die zweite Niederlage in Folge kassiert. Die Kanadier verloren mit 3:5 bei den Anaheim Ducks, dem Deutschen gelangen dabei jeweils die Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 und 3:1 aus Sicht der Gäste. Für Draisaitl war es bereits das elfte Spiel in Serie mit mindestens einem Scorerpunkt.