Draisaitl mit zwei Assists bei Oilers-Sieg

Eishockeystar Leon Draisaitl hat seinen Traum vom Stanley Cup am Leben gehalten. Der deutsche Torschützenkönig gewann mit den Edmonton Oilers das erste Heimspiel in den NHL-Play-offs mit 7:4 gegen die Los Angeles Kings und verkürzte die Best-of-seven-Serie damit auf 1:2. Draisaitl blieb torlos, legte dafür aber zwei Treffer auf. Das nächste Heimspiel steht in der Nacht auf Montag (3.30 Uhr/MEZ) an.

Die Oilers gingen mit 2:0 in Führung, lagen zum Ende des zweiten Drittels dann aber mit 3:4 zurück, ehe Evander Kane und Evan Bouchard mit seinem zweiten Tor auf Vorlage von Draisaitl innerhalb von nur zehn Sekunden das Spiel erneut drehten (54.). Connor McDavid (59.) und Connor Brown (60.) sorgten mit zwei Empty-Net-Toren für die Entscheidung.

Die Oilers und Kings treffen zum vierten Mal nacheinander in der ersten Runde aufeinander, im Dauerduell hatte zuletzt immer Edmonton die Oberhand behalten. Für Draisaitl, der sich mit 52 Toren erstmals in seiner NHL-Karriere die Maurice Richard Trophy verdiente, ist es der nächste Anlauf Richtung Traumziel Stanley Cup. Im Vorjahr war der Kölner mit Edmonton erst im Finale an den Florida Panthers gescheitert (3:4).

Die Washington Capitals um Superstar Alexander Owetschkin verloren mit 3:6 bei den Montreal Canadiens, in der Serie steht es nur noch 2:1 für Washington. Der Liga-Rekordtorschütze aus Russland erzielte das zwischenzeitliche 3:3.