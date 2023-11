San Jose Sharks holen ersten Sieg nach 11 Niederlagen in Folge

Für die Erlösung sorgten Anthony Duclair (2.) und William Eklund (37.) mit ihren Treffern. Zuvor hatte der Fehlstart der Sharks mit elf Pleiten historische Dimensionen erreicht, einen solchen hatten einzig die New York Rangers 1943 und die Arizona Coyotes (2017 und 2021) hingelegt. Zudem hatte die Mannschaft um Sturm in der eigenen Halle zwei Mal nacheinander zehn Gegentore kassiert - solche Pleiten hatten zuletzt die Boston Bruins 1965 hinnehmen müssen.

Die Ergebnisse im Überblick

Tampa Bay Lightning @ Montreal Canadiens 5:3

Buffalo Sabres @ Carolina Hurricanes 2:3 OT

Minnesota Wild @ New York Islanders 4:2

Detroit Red Wings @ New York Rangers 3:5

Winnipeg Jets @ St. Louis Blues 5:2

Nashville Predators @ Calgary Flames 2:4

Seattle Kraken @ Arizona Coyotes 3:4 OT

New Jersey Devils @ Colorado Avalanche 3:6

Pittsburgh Penguins @ Anaheim Ducks 2:0

Philadelphia Flyers @ San Jose Sharks 1:2