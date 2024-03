Nächste Pleite für Seider und die Red Wings

Anzeige

Nationalspieler Moritz Seider rutscht mit den Detroit Red Wings immer tiefer in die Krise. Das Team um den deutschen Vizeweltmeister unterlag am Freitag (Ortszeit) bei den Arizona Coyotes mit 0:4 und erlitt in der Eishockey-Profiliga NHL die vierte Niederlage nacheinander. Detroit hat während der Pleitenserie 20 Gegentore kassiert.

Arizona, längst aus dem Play-off-Rennen, hatte zuvor in der heimischen Mullett Arena siebenmal in Folge verloren. Für die strauchelnden Red Wings reichte es dennoch. Red-Wings-Trainer Derek Lalond sah "keine Energie", "einfache Gegentore" und einen "Mangel an Einsatz".

Verteidiger Seider stand 19:22 Minuten auf dem Eis, allerdings nur bei einem Gegentor. Schon am Samstag geht es für Detroit bei Stanley-Cup-Sieger Vegas Golden Knights weiter. Noch stehen die Red Wings auf einem Play-off-Platz.

Goalie Philipp Grubauer saß bei den Seattle Kraken auf der Bank und erlebte als Zuschauer, wie sein Team zu Hause ein 0:3 gegen die Winnipeg Jets hinnehmen musste.