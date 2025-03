NHL: Draisaitl mit nächstem Sieg

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers den nächsten Sieg in der nordamerikanischen Profiliga NHL eingefahren. Gegen den Utah Hockey Club gewannen die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch mit 7:1, Draisaitl blieb diesmal ohne Torbeteiligung. Es war der dritte Erfolg für die Oilers in Serie. Edmonton liegt als Zweiter der Pacific Division aussichtsreich im Rennen um die Play-offs.