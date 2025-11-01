NHL: Dritter Sieg in Folge für Sturms Bruins

Drei Heimspiele in Serie, drei Siege in Serie: Marco Sturm und seine Boston Bruins haben innerhalb von nur fünf Tagen ihre Krise in der NHL eindrucksvoll beendet. Das Team des deutschen Cheftrainers setzte sich am Samstag 2:1 gegen die starken Carolina Hurricanes durch und hat mit sieben Siegen aus 14 Spielen wieder eine ausgeglichene Bilanz.

Boston, das vor der "Heimserie" sieben von acht Partien verloren hatte, setzte sich gegen die blendend in die Saison gestarteten "Canes" (sieben Siege in zehn Spielen) durch einen Doppelschlag von Casey Mittelstadt (42.) und Viktor Arvidsson (46.) zu Anfang des Schlussdrittels ab.

Die Abwehr der Bruins, die in der Vorwoche vor allem bei den Niederlagen gegen Anaheim (5:7) und in Ottawa (2:7) schlecht ausgesehen hatte, überzeugte diesmal - daran änderte auch der späte Anschlusstreffer von Alexander Nikischkin (58.) nichts.