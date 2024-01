NHL: Fünfte Pleite in Serie für Reichel

Anzeige

Fünf Spiele, fünf Pleiten: Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel und seine Chicago Blackhawks haben ihre Auswärtsserie in der NHL mit einer weiteren Niederlage beendet. Bei den New Jersey Devils verloren sie mit 2:4, Reichel schaffte in seinen 18:39 Minuten aus dem Eis keinen Scorerpunkt.

Reichel und Co. liegen in der Western Conference abgeschlagen auf dem vorletzten Platz, nur die San Jose Sharks mit Nico Sturm sind schlechter platziert. "Wir müssen ein bisschen mehr geben, ein bisschen härter spielen", sagte Blackhawks-Verteidiger Jarred Tinordi: "Es ist im Moment sehr schwierig da draußen. Wir haben hart gekämpft."

Immerhin: In der nächsten Partie gegen die Calgary Flames am Sonntag (Ortszeit) hat Chicago mal wieder den Heimvorteil.