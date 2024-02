Draisaitl verbuchte beim 6:3 seiner Edmonton Oilers bei den Arizona Coyotes sogar drei Scorerpunkte. Im Schlussdrittel bereitete er zwei Treffer vor. Für Draisaitl war es das 27. Saisontor, für Arizona die zehnte Niederlage in Serie. Die Oilers haben damit erstmals seit dem All-Star Break Anfang Februar wieder zwei Spiele in Folge gewonnen.

Die deutschen Eishockey-Stars Leon Draisaitl, Tim Stützle und Moritz Seider haben ihren Teams in der NHL (Sonntag um 23:45 Uhr, Red Wings - Blackhawks, live auf ProSieben MAXX und ran.de) den Weg zum Sieg geebnet. Allen drei gelang am Montag das Führungstor.

"Wir hatten darüber gesprochen, dass wir etwa drei Wochen lang keine aufeinanderfolgenden Siege hatten", sagte Oilers-Trainer Kris Knoblauch. "Aber gute Teams sind in der Lage, lange Serien zu bilden. Darauf wollen wir aufbauen." In diesem Kalenderjahr haben die Oilers noch keine Partie auf heimischen Eis verloren und während ihrer 16 Spiele währenden Siegesserie sieben Mal zuhause gewonnen.

Seider trifft und siegt

Chancen auf die Endrunde haben auch die Detroit Red Wings (Sonntag gegen die Chicago Blackhawks, um 23:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de). Beim Sieg des elfmaligen Meisters bei den Seattle Kraken (4:3 nach Verlängerung) gelang Verteidiger Seider sein siebtes Saisontor. US-Star Patrick Kane legte den Treffer auf, es war der 800. Assist in der NHL-Karriere des dreimaligen Stanley-Cup-Gewinners. Ein weiterer Verteidiger schoss das Siegtor für die Red Wings: Ben Chiarot traf nach 1:07 Minuten in der Overtime. Kraken-Torwart Philipp Grubauer stand nicht auf dem Eis. "Jeder Punkt zählt in unserer aktuellen Situation", sagte der Sieg-Torschütze Chiarot.

JJ Peterka hingegen kassierte mit den Buffalo Sabres eine 3:4-Niederlage gegen die Anaheim Ducks. Dabei gelang dem deutschen Stürmer ein Assist. Der Deutsche Nico Sturm verlor mit den San Jose Sharks gegen den Stanley-Cup-Champion Vegas Golden Knights mit 0:4. Die Boston Bruins gewannen gegen die Dallas Stars in der Overtime mit 4:3. Ein 4:2 feierten die Toronto Maple Leafs gegen die St. Louis Blues.