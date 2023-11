NHL: Nächster Dämpfer für Draisaitl

Anzeige

Die Edmonton Oilers um Eishockey-Star Leon Draisaitl haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL den Schwung unter ihrem neuen Headcoach Kris Knoblauch schon wieder verloren. Die Kanadier unterlagen bei den Florida Panthers mit 3:5 und kassierten die zweite Niederlage in Folge. Zum Start in seine Amtszeit hatte Knoblauch noch zwei Siege gefeiert.

Draisaitl steuerte in mehr als 25 Minuten Eiszeit einen Assist bei. Die Oilers laufen damit nach dem schwachen Saisonstart weiterhin klar ihren Ansprüchen hinterher, in Florida setzte es nun bereits die zwölfte Saisonniederlage im 17. Spiel. Damit liegen die Kanadier auf dem vorletzten Tabellenplatz der Pacific Division.

In derselben Division mussten auch die Teams der deutschen Akteure Philipp Grubauer und Nico Sturm Niederlagen hinnehmen. Der Goalie Grubauer stand dabei nur im ersten Drittel des 3:4 nach Verlängerung seiner Seattle Kraken gegen die Calgary Flames zwischen den Pfosten. Er wehrte fünf der sechs Schüsse auf sein Tor ab. Sturm stand den Sharks bei der 1:3-Pleite gegen die Vancouver Canucks aus familiären Gründen weiterhin nicht zur Verfügung.