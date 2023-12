NHL: Oilers mit sechstem Sieg in Folge

Anzeige

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl kommt mit seinen Edmonton Oilers nach schwachem Saisonstart in der nordamerikanischen Profiliga NHL immer besser in Fahrt. Beim 4:3-Erfolg gegen die Minnesota Wild feierten die Kanadier ihren sechsten Sieg in Folge und mischen unter Headcoach Kris Knoblauch in der Pacific Division wieder voll mit.

Draisaitl steuerte den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:3 (39.) bei und gab beim Siegtor von Evan Bouchard (42.) einen Assist.