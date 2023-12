NHL: Seider kassiert mit Detroit vierte Pleite in Serie

Anzeige

Nationalspieler Moritz Seider hat auch mit einer Vorlage die vierte Niederlage in Serie seiner Detroit Red Wings in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL nicht verhindern können. Der elfmalige Stanley-Cup-Sieger unterlag den Winnipeg Jets mit 2:5 und kassierte insgesamt sogar die siebte Pleite in den letzten acht Partien. Seider legte mit seinem 19. Scorerpunkt der Saison das zwischenzeitliche 2:4 von Patrick Kane auf.

Mit 20:49 Minuten erhielt der Vize-Weltmeister von den Feldspielern seines Teams die meiste Eiszeit. "Wir haben es wirklich versucht, kamen aber immer einen Schritt zu spät. Wir haben viele Duelle verloren", haderte Seider: "Wir waren nicht hart genug, sie mussten für ihre Tore nicht wirklich arbeiten." Die Mannschaft müsse sich nun "zusammenraufen" und über "einfache Dinge wieder zu ihrem Spiel finden".

Im Rennen um die erste Play-off-Teilnahme seit 2016 haben die Red Wings ihre gute Ausgangsposition nach starkem Saisonstart mittlerweile aus der Hand gegeben.