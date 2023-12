NHL: Stützle beendet Negativserie der Senators

Anzeige

Tim Stützle hat die Ottawa Senators zum ersten Sieg nach zuvor sechs NHL-Niederlagen in Folge geschossen. Der Eishockey-Nationalspieler erzielte beim 5:4 nach Verlängerung gegen die Pittsburgh Penguins nach 70 Sekunden den entscheidenden Treffer in der Overtime, es war das siebte Saisontor für den 21 Jahre alten Angreifer.

Die Senators hatten sich zu Beginn der Woche von Coach D.J. Smith getrennt. Jacques Martin fungiert derzeit als Interimstrainer. Ihm zur Seite als Assistent steht Ex-Profi Daniel Alfredsson, der mit 1108 Scorerpunkten der erfolgreichste Spieler in Ottawas Historie ist.

Stützles Team bleibt in dieser Saison deutlich hinter den Erwartungen zurück und belegt in der Eastern Conference trotz des zwölften Saisonsiegs den letzten Platz.

Niederlagen setzte es in der Nacht zu Sonntag dagegen für die weiteren deutschen NHL-Profis. Moritz Seider von den Detroit Red Wings verbuchte zwar einen Assist, konnte das 2:3 bei den New Jersey Devils damit aber nicht verhindern. Auch Vizeweltmeister John-Jason Peterka unterlag trotz einer Vorlage mit den Buffalo Sabres 3:4 nach Verlängerung bei den New York Rangers. Lukas Reichel hatte mit den Chicago Blackhawks bei den St. Louis Blues durch ein 5:7 ebenfalls das Nachsehen.