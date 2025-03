NHL: Stützle gelingt Assist-Rekordserie

Tim Stützle hat seine starke Punkteserie in der Eishockey-Profiliga NHL ausgebaut und als Vorlagengeber einen Franchiserekord aufgestellt. Beim 4:5 nach Penaltyschießen seiner Ottawa Senators bei den Washington Capitals gelangen Stützle zwei Assists, damit punktete der 23-Jährige nicht nur im zwölften Spiel in Serie. Mindestens eine Vorlage in elf Spielen nacheinander hatte zuvor noch kein Senators-Profi verbucht.