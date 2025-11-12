NHL: Sturms Bruins mit siebtem Sieg in Folge

Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm eilt mit den Boston Bruins in der NHL weiterhin von Sieg zu Sieg. In der Nacht zum Mittwoch besiegte das Team des deutschen Headcoaches die Toronto Maple Leafs mit 5:3 und feierte seinen siebten Erfolg in Serie. Die Kanadier hatten die Bruins bereits am vergangenen Samstag (Ortszeit) in Toronto ebenfalls mit 5:3 bezwungen.

"Wir spielen wirklich gut strukturiertes Eishockey. Die Struktur hatten sie schon raus, aber jetzt kommen die Details dazu. Das ist für gewöhnlich der nächste Schritt. Es braucht eine gewisse Zeit, um bei den Details anzukommen. Die Jungs machen das wirklich gut", sagte Sturm. Die sechs Spiele andauernde Pleitenserie aus dem Oktober sei dabei "das Beste, was uns hätte passieren können" gewesen, so Sturm: "Das hat uns näher zusammen gebracht."

In der Atlantic Division liegen die Bruins, die Sturm zur laufenden Saison übernommen hatte, mit 22 Punkten aussichtsreich auf Rang zwei vor den Ottawa Senators (20 Zähler). Die Mannschaft um Nationalspieler Tim Stützle verlor gegen die Dallas Stars mit 2:3 nach Verlängerung, Stützle blieb ohne Torbeteiligung. Für die Senators war es die erste Niederlage nach zuletzt zwei Siegen nacheinander.

Ebenfalls eine Niederlage kassierte Nationalspieler Lukas Reichel. Mit den Vancouver Canucks unterlag der Angreifer den Winnipeg Jets mit 3:5. Reichel wartet seit seinem Wechsel von den Chicago Blackhawks nach Kanada noch auf seinen ersten Treffer.