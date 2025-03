NHL: Titelverteidiger Florida siegt in der Verlängerung

Die Florida Panthers haben ihr siebtes Heimspiel nacheinander in der NHL gewonnen, mussten am Freitagabend aber lange zittern. Das Team, für das seit Kurzem auch der deutsche Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm aufläuft, setzte sich gegen den Utah Hockey Club erst in der Verlängerung mit 2:1 durch. Ein weiterer Neuzugang war am Sieg des Titelverteidigers maßgeblich beteiligt.