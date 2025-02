Null-Punkte-Wochenende für Draisaitl und die Oilers

Eishockeystar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers ein Wochenende zum Vergessen erlebt. Nach dem 3:6 am Samstag bei den Philadelphia Flyers war für die Kanadier auch am Sonntag bei den Washington Capitals nichts zu holen, es setzte ein 3:7. Aus den ersten zwei Spielen nach der kurzen NHL-Pause wegen des "4 Nations Face-Off" in Nordamerika hat der Vizemeister damit null Punkte geholt.

Draisaitl erzielte in der US-Hauptstadt früh das 1:0 (2.) und festigte seine Führung in der Torschützenliste mit dem 42. Saisontor, doch danach kassierte Edmonton fünf Treffer in Folge. Alexander Owetschkin gelang ein Hattrick (29., 39., 58.), der russische Stürmer steht jetzt bei 882 Karrieretoren - zur NHL-Bestmarke von Legende Wayne Gretzky (894) fehlt nicht mehr viel. Kurz vor Spielende flogen die Kappen auf das Eis, so wie es nach einem Dreierpack üblich ist.

Der deutsche Nationalspieler Draisaitl hatte 2020 die Art Ross Trophy für den besten Scorer mit 110 Punkten (43 Tore, 67 Vorlagen) gewonnen, in seiner elften Saison mit den Oilers könnte er diese Werte noch toppen. Trotz der dritten Pleite in Folge ist Edmonton weiter Zweiter der Pacific Division hinter den Vegas Golden Knights.