Pastrnak: Mehr Tore als Sturm und sein Co-Trainer zusammen

Marco Sturm war mächtig beeindruckt. Sein Starstürmer David Pastrnak hatte gerade beim 5:3-Sieg der Boston Bruins gegen die Toronto Maple Leafs die Marke von 400 Toren in der NHL geknackt, da blickte der erste deutsche Cheftrainer schmunzelnd auf seine eigene Eishockey-Karriere. Er habe seinem Co-Trainer Chris Kelly gesagt: "Das ist mehr, als du und ich zusammen hatten", erzählte der 47-Jährige und fügte lachend an: "Inklusive Training."

Sturm, mit 1006 Spielen noch immer deutscher Rekordhalter in der NHL, brachte es in 14 Jahren auf 242 Tore in der regulären Saison. Kelly, der genauso lange in der NHL spielte, erzielte 132 Treffer in der Hauptrunde. Pastrnak verbuchte im Duell der Original-Six-Klubs seine Tore Nummer 400 und 401 in der Punkterunde, damit ist der Tscheche, Weltmeister von 2024, erst der sechste Spieler der Bruins, der diesen Meilenstein erreicht hat.

"400 Tore in dieser Liga sind wirklich beeindruckend", sagte Sturm, der mit seinem Team den siebten Sieg in Folge feierte. Zwischenzeitlich hatte Boston sechs Spiele in Serie verloren - nach einem perfekten Saisonstart mit drei Erfolgen in den ersten drei Partien.