Sabres und Peterka siegen souverän gegen Sharks ohne Sturm

Die Buffalo Sabres mit dem deutschen Eishockey-Nationalspieler und Vizeweltmeister John-Jason Peterka haben den San Jose Sharks die 14. Niederlage in den vergangenen 15 NHL-Spielen zugefügt. Das Team aus dem US-Bundesstaat New York gewann mit 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) und schob sich in der Eastern Conference auf Rang 13. Bei den Sharks fehlte Vizeweltmeister Nico Sturm - seine Mannschaft bleibt Letzter in der Western Conference.

Ein ausgeglichenes erstes Drittel endete am Martin Luther King Day torlos. In den zweiten 20 Minuten traf dann Buffalos Casey Mittelstadt zur Führung (32.), Alex Tuch erhöhte umgehend (35.). Im letzten Drittel machte Jordan Greenway mit seinem Treffer alles klar (57.). Peterka blieb ohne Torbeteiligung.