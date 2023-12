Seider trifft, Red Wings melden sich zurück

Anzeige

Nationalspieler Moritz Seider hat sein fünftes Saisontor erzielt und mit den Detroit Red Wings die Negativserie in der Eishockey-Profiliga NHL beendet. Nach drei Pleiten in Folge gewann das Team aus der Motor City 6:4 bei den St. Louis Blues, Seider traf zum 3:3 (30.).

Detroit, das zur zweiten Pause mit 3:4 zurücklag, sicherte sich durch drei Treffer im Schlussdrittel den Sieg. Zuletzt hatten die Red Wings um Verteidiger Seider gegen die San Jose Sharks, Ottawa Senators und Dallas Stars verloren.

Ottawa mit Stürmer Tim Stützle unterlag derweil den Carolina Hurricanes 1:4, Stützle blieb ohne Scorerpunkt. Die Senators haben weiter in Überzahl Probleme, das Team schaffte es in eigener Halle in mittlerweile 20 aufeinanderfolgenden Powerplays nicht, einen Treffer zu erzielen.