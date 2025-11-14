Stützle beendet Sturms Serie - Draisaitl-Doppelpack zu wenig

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle und seine Ottawa Senators haben Marco Sturms Siegesserie mit den Boston Bruins in der NHL beendet. Beim 5:3 der Senators gegen das Team des früheren Bundestrainers sicherte Stützle den Kanadiern mit einem Doppelpack im letzten Drittel den Sieg, zuvor hatte der 23-Jährige bereits einen Treffer vorbereitet. Die Bruins kassierten damit nach sieben Erfolgen nacheinander wieder eine Niederlage und mussten in der Atlantic Division die punktgleichen Senators vorbeiziehen lassen.

Trotz einer starken Leistung von Leon Draisaitl setzte sich derweil die bislang durchwachsene Saison der Edmonton Oilers fort. Deutschlands Eishockeystar erzielte bei den Columbus Blue Jackets zwei Treffer, am Ende verloren die Oilers trotzdem mit 4:5. Nach 19 gespielten Begegnungen steht Edmonton damit weiterhin bei lediglich acht Siegen.

Landsmann Moritz Seider erreichte indes für die Detroit Red Wings eine Bestmarke. Beim 6:3 gegen die Anaheim Ducks bestritt der 24-Jährige sein 345. NHL-Spiel in Folge seit seinem Debüt. Damit zog der Deutsche mit dem Red-Wings-Rekordhalter John Ogrodnik gleich, der 1979 seine Karriere mit 345 Einsätzen ohne Pause begann. Die "Ironman"-Bestmarke des Klubs hält Alex Delvecchio, der von 1956 bis 1964 548 Partien am Stück bestritt - allerdings erst später in seiner Laufbahn.

Seinen historischen Abend krönte Seider mit dem Treffer zur 1:0-Führung sowie einem Assist. Damit feierten die Red Wings nach zuvor drei Niederlagen in Serie wieder einen Sieg.

Philipp Grubauer absolvierte für Seattle Kraken sein erst viertes Spiel in dieser Saison. Beim 5:3-Erfolg gegen die Winnipeg Jets parierte der deutsche Torhüter 23 Schüsse des Gegners.